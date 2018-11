Facebook

© GEPA pictures

Olympiasiegerin Anna Gasser hat beim Big-Air-Weltcup in Peking ihren ersten Saisonerfolg geschafft. Die Kärntnerin triumphierte am Samstag im "Vogelnest"-Stadion klar vor der Japanerin Miyabi Onitsuka und der Kanadierin Laurie Blouin. Zuletzt in Modena hatte Österreichs Sportlerin des Jahres Rang drei belegt, den Saisonauftakt in Neuseeland hatte sie ausgelassen.