Kärntnerin im heißen Outfit: Olympiasiegerin Anna Gasser macht nicht nur auf der Piste, sondern auch beim 25. Life Ball in Wien eine Topfigur © Red Bull; GEPA

Wie sagt Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser immer so schön: „Bei Auftritten auf dem roten Teppich ist meine größte Sorge, was ich anziehe, wie ich mich schminke und was ich mit meinen Haaren mache.“ Doch ihre Gedanken waren einmal mehr absolut unbegründet, denn beim 25. Wiener Life Ball präsentierte sich die Kärntner Überfliegerin in einem silbernen, sexy Outfit, als würde sie nie etwas anderes tun – auch wenn sie das Kleid ein wenig Überwindung kostete. Aber wer so verführerisch mit der Kamera spielt, hinterlässt auf dem „Red Carpet“ einen Wow-Effekt. „Ich bin ja zum ersten Mal dabei gewesen und es war richtig cool, weil es eben auch ein Event für die gute Sache ist. Ab und zu in so eine Welt einzutauchen ist abseits des Sports echt schön. Es müssen unbedingt in Zukunft noch mehr Sportler dabei sein“, genoss die 26-Jährige den Abend sichtlich.

