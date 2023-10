Vor vier Jahren zeigten die heimischen Biathlonverantwortlichen reges Interesse an der damaligen Langläuferin. „Als ich zum Heeressport gekommen bin, kam ich im Leistungszentrum in Hochfilzen zum ersten Mal mit Biathlon in Berührung. Ich habe mir davor das Wadenbein gebrochen und hatte also Zeit zum Nachdenken. Und so nahm alles seinen Lauf“, erzählt Anna Juppe.