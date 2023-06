Die Skisprung-Bewerbe bei den European Games in Polen bleiben fest in österreichischer Hand. Daniel Tschofenig führte am Donnerstag beim Normalschanzen-Bewerb der Männer in Zakopane einen österreichischen Doppelerfolg vor Jan Hörl an. Bronze sicherte sich der Schweizer Gregor Deschwanden, der zur Halbzeit noch hinter Tschofenig Zweiter gewesen war. Am Dienstag hatte Jacqueline Seifriedsberger ebenfalls nach Halbzeitführung Gold gewonnen, Sara Marita Kramer Bronze.

Tschofenig legte den Grundstein für den souveränen Sieg schon im ersten Durchgang. Nach einem Sprung auf 104 Meter lag der 21-jährige Kärntner da 5,4 Punkte vor Deschwanden. In der Entscheidung kam er mit 104,5 m noch etwas weiter und baute seinen Vorsprung mit 270,3 Zählern auf 7,6 Punkte aus. Hörl (262,7) sprang im zweiten Durchgang mit 104,5 drei Meter weiter als der Schweizer (258,0) und zog somit noch an ihm vorbei. Der Bewerb war am Mittwoch wegen starken Windes nach 41 von 54 Springern abgebrochen worden und wurde einen Tag später bei besseren Verhältnissen neu gestartet.

Erster großer Einzelerfolg für Tschofenig

Für Tschofenig war es der erste große Einzelerfolg in seiner Karriere bei den Erwachsenen. Zakopane bleibt für ihn ein äußerst fruchtbarer Boden. Bei der Junioren-WM 2022 hatte er dort mit Titel im Einzel, Team und Mixed gleich drei Goldmedaillen auf der Kleinschanze abgeräumt. Anfang dieses Jahres hatte er zudem im Weltcup auf der Großschanze die Qualifikation für sich entschieden und einen Tag später mit seinen Kollegen auch den Teambewerb.

Am Donnerstag (17.30 Uhr) ist auch noch ein Mixed-Bewerb angesetzt.