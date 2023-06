"Eine kleine Weltreise, das wär’s. Am besten nach Olympiagold.“ Was sich Stefan Kraft in den Kopf setzt, zieht er durch. Mit seiner Frau Marisa gönnte sich der Team-Olympiasieger von Peking einen sechswöchigen Urlaub - Spontanität inklusive. „Lediglich den ersten Flug und das erste Hotel haben wir gebucht, ansonsten haben wir uns treiben lassen“, erzählt der Salzburger.