Es war ein zwölftägiges Abenteuer, das ein heimisches Alpinistenkollektiv nie mehr vergessen wird. Zuerst ging die Reiseroute mit dem Bike von Nötsch aus nach Treviso, anschließend an den Garda- und Comosee bis in die Schweiz, ehe die Radtour in Chamonix zu Ende ging. Insgesamt 852 Kilometer und 6600 Höhenmeter spulten Ex-Kombinierer Tomaz Druml und seine fünf bergaffinen Freunde ab. Mit dabei waren 40 Kilogramm an Skihochtourenausrüstung.