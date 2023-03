Die Skisprungsaison biegt in die Zielgerade, der Frühling lässt sich nicht mehr aufhalten. In der letzten Zeit haben sich Dinge ereignet, die sich für mich nur schwer miteinander vereinbaren lassen. Ich selbst konzentrierte mich ganz auf Dancingstars, einer Unterhaltungsshow, die wieder mehr Leichtigkeit in unser Leben bringt. Gleichzeitig kämpft Dawid Kubackis Frau seit einer Woche ums Überleben. Das ruft natürlich dramatische Erinnerungen wach: Ich weiß nur zu gut, wie hart es ist, so plötzlich aus dem normalen Alltag gerissen zu werden. Der Sport wird da zur absoluten Nebensache. Und doch gilt es an dieser Stelle, das Wettkampfgeschehen zu kommentieren.