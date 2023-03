Bei der nordischen Weltmeisterschaft in Planica hat Skispringer Daniel Tschofenig den Eindruck vermittelt, dass er mit seinem Kollegen Stefan Kraft stärker mitgelitten hatte, als dieser selbst. „Er hat richtiges Pech gehabt. Da wir so ein eingeschworenes Team sind, leiden wir mit dem anderen mit. Bei uns sieht keiner eine Bedrohung des anderen, sondern es pusht jeden noch mehr“, erzählt der 20-Jährige, der in seiner zweiten Weltcupsaison eine unglaubliche Konstanz an den Tag legt.