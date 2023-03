Es ist vollbracht! Ein elfter Platz beim Raw-Air-Bewerb in Lillehammer reichte Eva Pinkelnig, um erstmals in ihrer Karriere den Sieg im Gesamtweltcup zu fixieren. Drei Bewerbe vor dem Saisonende ist die 34-jährige Vorarlbergerin nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Für Österreich ist es bereits der zweite Gesamtweltcupsieg in Folge, hatte im Vorjahr doch Sara Marita Kramer triumphiert.

Den Sieg in Lillehammer sicherte sich Lokalmatadorin Silje Opseth vor Selina Freitag (GER) und Ema Klinec (SLO). Beste Österreicherin wurde Chiara Kreuzer als Neunte, Julia Mühlbacher wurde 17., Kramer 21. Am Mittwoch (16.30 Uhr) steigt der zweite Bewerb in Lillehammer.