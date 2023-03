Wird das bisher größte sportliche Ereignis gleichzeitig als die am schlechtesten besuchte Sportveranstaltung in die Geschichte Sloweniens eingehen? Diesem Vorwurf müssen sich die Organisatoren der Nordischen Weltmeisterschaft in Planica stellen. "Wir erwarten 150.000 bis 200.000 Zuseher", sagte Enzo Smrekar, Präsident des slowenischen Skiverbandes, bei einer Pressekonferenz eine Woche vor dem Start euphorisch. Jahrelang wurde das Großereignis in unserem Nachbarland akribisch geplant und vorbereitet. Man verlegte dafür sogar die Schulferien in Slowenien.