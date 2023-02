Bronzemedaillengewinner Franz-Josef Rehrl fällt für die WM-Premiere des Mixed-Bewerbes in der Nordischen Kombination am (heutigen) Sonntag in Planica an Grippe erkrankt aus. Anstelle des Steirers wurde Johannes Lamparter nominiert. Dem Weltcup-Leader war nach einer kontroversen Entscheidung Stefan Rettenegger vorgezogen worden, der im Samstag-Bewerb knapp vor ihm gelandet war. Nun bilden Lamparter, Rettenegger sowie Lisa Hirner und Annalena Slamik das ÖSV-Team.