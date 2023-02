"Nachdem es auf meiner Lieblingsschanze in Zakopane nicht geklappt hatte, bekam ich um ehrlich zu sein Zweifel, ob sich heuer noch ein Podestplatz ausgeht", gibt Skispringer Daniel Tschofenig (SV Achomitz-Zahomc) zu. Diese Skepsis war völlig unberechtigt. Der Hohenthurner setzte in Lake Placid zu Höhenflügen an und feierte mit Rang drei seine Premiere auf dem Stockerl. „Die Erleichterung war riesig. Diese Schanze hat einen alten, ganz eigenen Charakter, was mir extrem getaugt hat“, unterstreicht der 20-jährige Kärntner.