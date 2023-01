Die Freude ist groß und die Einkleidung in Salzburg haben acht Sportlerinnen und Sportler des Nordischen Ausbildungszentrums (NAZ) Eisenerz auch gut hinter sich gebracht. Ein protokollarischer Schritt in Richtung 16. Olympische Jugend-Winterspiele, die schon am kommenden Samstag im italienischen Triest eröffnet werden. Doch nicht nur in der Region Friaul-Julisch Venetien werden Bewerbe ausgetragen, frei nach dem Motto "Senza Confini – ohne Grenzen" – sind auch Spittal an der Drau und das slowenische Planica mit dabei.