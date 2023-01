Welche Antwort hinterlässt ein Dirndl mit sechs Jahren in Freundebüchern auf die Frage nach ihrem Traumberuf? „Biathletin! Mein Ziel ist es, Weltmeisterin und Olympiasiegerin zu werden.“ Die Visionen von Anna Gandler, Tochter des ehemaligen Langläufers und Olympia-Silbermedaillengewinner von Nagano 1998, Markus Gandler, waren in frühester Kindheit allgegenwärtig. Sie war zwei Jahre alt, als sie auf Langlaufskiern ihre ersten Versuche in Angriff nahm. „Papa hat es spielerisch versucht und Jahre später bin ich immer am Schießstand in Seefeld vorbeigelaufen und das hat mich so gereizt, dass ich es unbedingt probieren wollte. Anfangs mit Luftdruck und mit zwölf wechselt man zum Kleinkaliber“, erklärt die 22-Jährige.