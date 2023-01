Die ungewohnt hohen Temperaturen sorgen in diesem "Winter" nicht nur dafür, dass immer mehr Skigebiete ihren Liftbetrieb einstellen müssen. Auch in so manchen Weltcuporten herrscht derzeit aufgrund des ausgedehnten Urlaubs von Frau Holle großes Zittern vor Absagen. Umso erfreulicher, dass es vonseiten der Veranstalter des Skiflug-Wochenendes am Kulm (27. bis 29. Jänner), das zugleich als Generalprobe für die WM 2024 gilt, gute Nachrichten gibt.