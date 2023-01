Beginnt Halvor Egner Granerud jetzt etwa zu schwächeln? In der Qualifikation für das Bergisel-Springen am Mittwoch (13.30 Uhr, ORF 1 live) landete der Tournee-Gesamtführende nur auf dem 13. Platz. Möglicherweise war es vom Norweger aber auch nur taktisches Geplänkel, um am windanfälligen Bakken in Innsbruck eine andere Ausgangslage zu haben. In der Gesamtwertung hat der Sieger von Oberstdorf und Garmisch 26,8 Punkte Vorsprung auf Dawid Kubacki, der in der Bergisel-Qualifikation vor Kamil Stoch und Anze Lanisek die Nase vorne hatte.

Die Österreicher? Stefan Kraft landete als Bester auf Platz sechs, einen Rang vor Jan Hörl. Michael Hayböck (10.), Daniel Tschofenig (12.), Manuel Fettner (14.), Clemens Leitner (33.) und Philipp Aschenwald (44.) schafften vor 5000 Fans ebenfalls locker die Qualifikation. Überraschend gescheitert ist hingegen der Deutsche Karl Geiger.

Nationale Gruppe am Kulm dabei

Nicht wie sonst üblich dabei in Innsbruck war die nationale Gruppe. "Wir haben uns dafür entschieden, die Option zu ziehen und sie stattdessen beim Weltcup-Skifliegen am Kulm starten zu lassen. Dort können sie sich an die große Schanze herantasten", sagt ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl hinsichtlich der WM 2024 in Bad Mitterndorf.