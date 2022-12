Villach legte die Latte für Ljubno sehr hoch

Die beiden Frauen-Weltcup-Springen in Villach sorgten international für Aufsehen. Am Samstag (16 Uhr, ORF 1) geht die Silvester-Tournee in Ljubno weiter. Eva Pinkelnig ist die große Gejagte. Eine Vier-Schanzen-Tournee nimmt Formen an.