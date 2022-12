Vor wenigen Tagen antwortete sie auf die Frage, ob ihr die Schanze in Villach liegt, trocken: „Wenn man in Form ist, liegt einem jede Schanze.“ Nach dieser Aussage musste sich die Konkurrenz regelrecht warm anziehen, denn Eva Pinkelnig hielt ihr Wort. Die 34-Jährige feierte im ersten Bewerb des „Silvester Tournaments“ in Villach vor 1300 Fans im Auslauf einen souveränen Sieg und streift sich erneut das gelbe Trikot über.