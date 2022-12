ährend der Druck bei der 71. Vierschanzentournee aus heimischer Sicht auf den Schultern von Stefan Kraft und Manuel Fettner liegt, könnte Außenseiter Daniel Tschofenig still und heimlich das Feld von hinten aufrollen. „Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Es ist mein Ziel an die Top Ten anzuknüpfen und vielleicht geht’s ja noch etwas weiter nach vorne. Ich habe zuletzt vor Weihnachten in Planica echt gut trainieren können, von dem her bin ich bereit“, erklärt der 20-Jährige vom SV Achomitz-Zahomc.