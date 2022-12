Die österreichischen Kombinierer haben sich beim Heim-Weltcup in Ramsau nach dem Springen in eine gute Ausgangsposition gebracht. Als bester ÖSV-Athlet liegt Lokalmatador Franz-Josef Rehrl nach einem 93,5-m-Sprung am Freitag auf Platz drei, mit einem Rückstand von 51 Sekunden für den 10-km-Langlauf (jetzt live ORF 1) auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber. Zweiter ist der Japaner Ryota Yamamoto (+28 Sek.), insgesamt sechs Österreicher schafften es in die Top 15.

Ein Ausrufezeichen setzte Doppel-Weltmeister Johannes Lamparter, der bei 91,0 m landete und mit einer Minute Rückstand als Fünfter auf einen Podestplatz spekulieren darf. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe es genossen und bin voll dabei", sagte der Tiroler. Zeitgleich dahinter startet Thomas Rettenegger von Platz sechs, sein Bruder Stefan Rettenegger (+1:14 Min.) ist Elfter, Mario Seidl (+1:16) und Martin Fritz (+1:18) liegen auf den Rängen 13 und 14. In einem dichten Feld geht Lukas Greiderer noch als 22. mit einem Rückstand von 1:39 Minuten in die Loipe.

Am Samstag steht in Ramsau wie bei den Frauen ein zweiter Bewerb auf dem Programm. Die ÖSV-Männer warten in dieser Saison noch auf einen Stockerlplatz.