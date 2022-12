Doppelweltmeister Johannes Lamparter hat beim Heim-Weltcup in Ramsau einen Podestplatz knapp verpasst. Der 21-jährige Tiroler musste sich am Freitag im ersten von zwei Bewerben in der Steiermark mit dem vierten Rang begnügen. Damit warten die ÖSV-Kombinierer weiter auf einen Stockerlplatz in diesem Winter. Erneut einen überlegenen Triumph feierte der norwegische Sprungsieger Jarl Magnus Riiber, 7,9 Sekunden vor Landsmann Jens Luraas Oftebro und Vinzenz Geiger (GER/+8,0).

Juniorenweltmeister Stefan Rettenegger landete mit 55,7 Sek. Rückstand als zweitbester ÖSV-Mann auf dem neunten Platz. Mario Seidl, in Lillehammer zuletzt als Fünfter bester Österreicher, musste sich nach einem schwachen Sprung mit Rang 19 anfreunden. Auch Martin Fritz (21.), Lukas Greiderer (22.) und Thomas Rettenegger (25.) kamen in die Top 25. Lokalmatador Franz-Josef Rehrl, nach dem Springen noch Dritter, wurde hinter Fabio Obermeyr auf Platz 30 durchgereicht.