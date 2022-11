Seinen Premierensieg in Ruka verpasste der Salzburger Stefan Kraft am Samstag als Zweiter hinter Anze Lanisek nur knapp. Der slowenische Vorjahresgewinner setzte sich nach Schanzenrekord von 149 m im ersten Durchgang insgesamt 1,3 Punkte vor dem Weltmeister durch, der am frisch verschneiten finnischen Schauplatz aber erstmals überhaupt aufs Stockerl kam.

Dritter wurde deutlich hinter Kraft der Pole Piotr Zyla vor seinem Landsmann und Wisla-Doppelsieger Dawid Kubacki. ÖSV-Routinier Manuel Fettner wurde Fünfter, Michael Hayböck komplettierte als Zehnter ein neuerlich gutes Mannschaftsabschneiden. Am Sonntag folgt in Ruka ein weiterer Bewerb.