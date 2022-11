Das Heimspiel für Dawid Kubacki in Wisla war ein höchst erfolgreiches. Der Pole holte sich vor dem Norweger Halvor Egner Granerud den Sieg, Platz drei ging an Stefan Kraft. Und Kraft führte damit ein sehr starkes Österreicher-Paket an. Manuel Fettner wurde Vierter, Daniel Tschofenig Sechster und Philipp Aschenwald holte noch Rang acht.

Bereits heute folgt der zweite Bewerb das Auftakt-Wochenendes für Männer und Frauen in Wisla.

Mehr in Kürze!