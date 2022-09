"Die erste Zeit nach der Skisprungsaison war etwas ruhiger, aber das muss auch mal sein", erzählt Daniel Tschofenig (SV Achomitz). Um einmal komplett abzuschalten, zog es den Hohenthurner nach Kanada. In jenes Land, aus dem seine 18-jährige Freundin und Skispringerin Alexandria Loutitt stammt. „Sie hat mir zum ersten Mal ihre Heimat näher gebracht, was echt cool war. Das Programm war vollgepackt mit allen touristischen Zielen.“ Loutitt lebt vorwiegend in Europa, „da das Team häufig in Slowenien trainiert“.