Trauer im slowenischen Langlauf-Lager. Die erst 19-jährige Zukunftshoffnung Hana Mazi Jamnik ist bei einem tragischen Trainingsunfall in Norwegen ums Leben gekommen. Im Training mit Rollski ist Jamnik, die erst kürzlich den Sprung in den A-Kader des Nationalteams geschafft hatte, mit einem Lastwagen kollidiert.

"Es ist in einem kleinen Tunnel passiert", sagte der zuständige Polizeianwalt Sveinung Andersen. Im Spital konnte der jungen Athletin nicht mehr geholfen werden. "Leider konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Im Spital wurde sie für tot erklärt", sagte Andersen.

Jamnik bereitete sich mit der A-Nationalmannschaft auf die Heim-WM in Planica im Frühjahr 2023 vor, 2021 wurde sie Weltmeisterin im Rollskifahren über 10 Kilometer. "Du wirst immer in unseren Gedanken bleiben. Wir werden dich vermissen", teilte das slowenische Team mit. Ihr Lebensgefährte und Nationalmannschaftskollege Anze Gros postete auf Instagram emotionale Worte zum Abschied: "Du hast dich immer um alle in deiner Umgebung gekümmert und überall positive Energie hineingebracht. Wir haben unser Leben geplant und wollten bis zum Ende zusammen sein. Ich werde deine Umarmungen und die lustigen Dinge, die wir alleine gemacht haben, vermissen. Ich liebe dich."

Gegen den Lenker des Lastwagens wurde Anzeige erstattet, er bekenne sich unschuldig.