Die Nordische Kombination ist aktuell Gesprächsthema. Die Frauen dürfen bei den Olympischen Spielen 2026 nicht antreten, den Herren wurde die Rute ins Fenster gestellt. Wie nehmen Sie das wahr?

CHRISTOPH EUGEN: Es ist enttäuschend. Es gab die klare Vorgabe, dass es für die Frauen ein Weltcup-Format geben muss, das gibt es. Dass das Niveau in der Breite noch nicht so hoch ist, wie erwünscht, ist logisch. Das kann am Anfang gar nicht anders sein. Es wurde vonseiten der FIS mit zu wenig Nachdruck gehandelt, zu wenig Lobbyismus betrieben. Das hätte man besser machen können.