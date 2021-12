Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer verpassen den Heim-Weltcup in der Ramsau. Lisa Hirner muss den provisorischen Wettkampfsprung mit einem neu angefertigten Sprunganzug bestreiten.

Weltcup in Ramsau

Franz-Josef Rehrl © GEPA pictures

Wenn in der Ramsau das nordische Wochenende beginnt, ist einer ein prominenter Zuschauer: Der Ramsauer Franz-Josef Rehrl ist nach einer überstandenen Corona-Infektion nicht am Start. Aus Ruka ist Rehrl abgereist, weil er sich nicht wohlgefühlt hat. Vor den Bewerben in Lillehammer wurde der 28-Jährige dann positiv auf das Coronavirus getestet.