Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Wie im Vorjahr ist die Ramsau auch heuer wieder Gastgeber für den Weltcup der Skispringerinnen, nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer. Und wie im Vorjahr findet das Weltcupwochenende ohne Zuschauer statt. „Das ist sehr schade. Die guten Leistungen würden für gute Stimmung sorgen“, sagt Alois Stadlober, Chef des Organisationskomitees, und denkt dabei an Sarah Marita Kramer, die als Führende im Gesamtweltcup der Skispringerinnen zum Heimweltcup kommt. In Klingenthal hat sich die Salzburgerin gleich zwei Mal durchgesetzt. Die Qualifikation der Skispringerinnen findet am Donnerstag statt, der Bewerb dann am Freitag.