Chiara Hölzl war zuletzt auch in den Bergen unterwegs © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Prominenter Besuch in Eisenerz: Österreichs Skisprung-Damen, im vergangenen Winter das erfolgreichste Team innerhalb des ÖSV, haben diese Woche in der Steiermark ihre Trainingszelte aufgeschlagen. Abgesehen von einem heftigen Gewitter am Mittwoch konnte die Erfolgstruppe von Cheftrainer Harald Rodlauer, die 2019/20 erstmals den Sieg im Nationencup eingeflogen hat, unter perfekten Bedingungen vier Sprungeinheiten absolvieren und bekam so einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Saison.