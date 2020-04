Thomas Morgenstern beweist in einem Video, dass er über besondere Fähigkeiten verfügt.

Thomas Morgenstern © GEPA pictures

Wie für alle anderen Österreicher gilt natürlich auch für Thomas Morgenstern derzeit eine Ausgangssperre. Der Kärntner befindet sich derzeit in seinem Zuhause am Millstättersee und versucht, sich die Zeit so sinnvoll wie möglich zu vertreiben. Dabei ist der Skisprung-Olympiasieger auch auf eine neue Herausforderung gestoßen. Wie folgendes Video beweist, kann der die Aufgabe auch spielerisch lösen.