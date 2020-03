Facebook

Stefan Kraft und Co. müssen auf Zuseher verzichten © (c) AP (Markku Ulander)

Für Stefan Kraft und Chiara Hölzl geht es am Wochenende am Holmenkollen um den Ausbau der Führung im Gesamtweltcup. Beide wollen mit starken Sprüngen ihren Vorsprung vergrößern und einen wichtigen Schritt in Richtung Titel machen. Unterstützung von den Besuchern in Oslo wird es bei diesem Unterfangen am Wochenende nicht geben. Die norwegischen Behörden haben als Folge der Coronavirus-Krise beschlossen, dass alle Bewerbe ohne Zuseher stattfinden werden.

Neben den Besuchern wird in der Nordischen Kombination auch der Steirer Franz Josef Rehrl fehlen. Aufgrund einer Rippenprellung beendete er die Saison vorzeitig.