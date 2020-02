Facebook

Teresa Stadlober © GEPA pictures

Therese Johaug hat ihre Vormachtstellung auch auf der vierten Etappe der Ski-Tour untermauert. Die Weltcup-Leaderin führte am Donnerstag im norwegischen Meräker im Skating-Massenstart über 34 Kilometer vor Ingvild Flugstad Östberg (+ 4,0 Sek.) und Heidi Weng (1:21,6 Min.) einen weiteren norwegischen Dreifach-Erfolg an. Teresa Stadlober landete dreieinhalb Minuten zurück auf Rang neun.

Im Tour-Gesamtklassement verbesserte sich die Radstädterin um sechs Positionen auf Platz sieben (+ 6:40 Min.). Johaug führt mehr als zwei Minuten vor Östberg. Zum Abschluss der neuen sechsteiligen Serie stehen am Wochenende in Trondheim noch ein Sprint und eine 15-km-Verfolgung jeweils in der klassischen Technik auf dem Programm. Für Donnerstag waren ursprünglich 38-km-Massenstartrennen von Storlien in Schweden nach Meräker geplant gewesen. Aufgrund starker Windböen wurde der Streckenverlauf aber verändert.