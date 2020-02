Facebook

Gregor Schlierenzauer © GEPA pictures

Es war nicht das Skiflug-Wochende des Gregor Schlierenzauer. Hatte der Tiroler am Samstag im 1. Bewerb am Kulm das Finale der besten 30 als 40. verpasst, so konnte der Stubaier in der heutigen Qualifikation für den 2. Bewerb nur knapp einen Sturz vermeiden.