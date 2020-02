Das Nationalteam der Kombinierer feilte in der Villacher Alpenarena sowie in Planica am Feinschliff für den intensiven Endspurt.

Thomas Jöbstl (links) und Philipp Orter vor den Schanzen in Villach © ÖSV

Was macht Überflieger und Dominator Jarl Magnus Riiber anders als die Konkurrenz? Diese Frage erklärt der Afritzer Philipp Orter ohne zu Zögern in einem Atemzug: „Er legt einfach eine unglaubliche Lockerheit an den Tag und genau das macht es in unserem feinfühligen Sport aus. Er ist definitiv allen einen Schritt voraus.“ ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen spricht von sogenannten „Schablonensprüngen“. „Er macht so gut wie keine Fehler und genau das macht ihn stark. Aber es fehlt wirklich nicht viel. Mehr Beständigkeit und meine Jungs können ihm, wie beispielsweise letzte Saison, auch Paroli bieten.“