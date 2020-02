Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Kraft auf dem Weg zu Platz vier © AP

Das Weltcupwochenende in Willingen ist zugleich die Generalprobe für das Skiflug-Spektakel am Kulm (14. bis 16. Februar). Das passt perfekt, ist Willingen einer Flugschanze doch recht ähnlich und erlaubt Weiten bis zu 150 Meter. Ganz so weit ist es zwar nicht gegangen, doch Triumphator und Lokalmatador Stephan Leyhe landete bei seinem zweiten Versuch immerhin bei 144,5 Metern.

Am Ende hatte der Deutsche bei seinem Premierensieg im Weltcup vier Punkte Vorsprung auf den Norweger Marius Lindvik. Platz drei sicherte sich der Pole Kamil Stoch - und das mit nur mickrigen 1,1 Punkten Vorsprung auf den viertplatzierten Stefan Kraft, der damit die Führung im Gesamtweltcup verteidigen konnte.

Zweitbester Österreicher wurde Gregor Schlierenzauer als starker Siebenter. Michael Hayböck (18.) und Philipp Aschenwald (20.) landeten im Finale im hinteren Drittel. Heute folgt in Willingen ein zweites Einzelspringen.