SC Erzbergland-Obmann Horst Klade (M.) freut sich mit seinen beiden Junioren-Doppel-Staatsmeistern Lisa Hirner und Sebastian Brandner © KK

Mit viel Selbstvertrauen und zwei Goldmedaillen der Youth Olympic Games im Gepäck war die Eisenerzer NAZ-Sportlerin Lisa Hirner bei den Österreichischen Meisterschaften in der Nordischen Kombination, die am Wochenende in der Eisenerzer Ramsau stattfanden, klare Favoritin. Und dieser Rolle wurde die Sportlerin, die für den SC Erzbergland startet, klar gerecht: Sie holte an beiden Wettkampftagen jeweils die Goldmedaille bei den Juniorinnen. Damit ließ sie vor allem NAZ-Geschäftsführer Christian Schwarz und SC Erzbergland-Obmann Horst Klade strahlen.