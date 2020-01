Heute (16.30 Uhr) steigt in Bischofshofen die Qualifikation für das Tourneefinale. Der Zweikampf zwischen Leader Dawid Kubacki und Senkrechtstarter Marius Lindvik spitzt sich zu.

Dawid Kubacki (links) und Marius Lindvik haben die besten Karten für das Tourneefinale © GEPA pictures

Der Countdown läuft. Heute (16.30 Uhr) steigt in Bischofshofen die Qualifikation für das Finale der 68. Vierschanzentournee, am Montag, dem Dreikönigstag, wird dann der König unter den Weitenjägern gekürt. Faktisch haben noch vier Springer die Chance auf die 20.000-Franken-Prämie sowie den Goldenen Adler, mit den besten Karten setzen sich aber Leader Dawid Kubacki (POL) sowie Marius Lindvik (NOR) auf den Zitterbalken des Außerleitner-Bakkens.