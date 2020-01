Peter Riedel ist neben Garmisch und Bischofshofen auch in Innsbruck, wo heute (14 Uhr) die Qualifikation steigt, für die Eisspur verantwortlich und erklärt, wie diese entsteht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Gepa

Mit dem Training und der Qualifikation (14 Uhr, ORF 1 live) geht die 68. Vierschanzentournee heute in Innsbruck in ihre dritte Runde. Aufgrund der warmen Temperaturen rund um Weihnachten musste Kunstschnee dem benachbarten Schmirntal zum Bergisel transportiert und dort auf die Schanze aufgetragen werden. Für die perfekte Anlaufspur zeichnet Peter Riedel verantwortlich. Und der nahm sich die Zeit zu erklären, wie so eine Spur entsteht: