Kleine Zeitung +

Weltcup in der Ramsau Eine neue Loipe als neue Chance

Von 20. bis 22. Dezember macht der Weltcup der Nordischen Kombinierer in der Ramsau Halt. Gesprungen wird noch auf der alten Schanze, gelaufen in einer völlig neuen Loipe. Die Österreicher holen sich am Wochenende einen kleinen Startvorteil.