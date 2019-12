Facebook

Während der norwegische Superstar Jarl Magnus Riiber den Weltcup der Kombinierer weiter dominiert, sorgt ein Kärntner mit seinen starken Ergebnisse für ein Ausrufezeichen. Nach einem zehnten Platz am Samstag legte Thomas Jöbstl heute mit Rang acht als bester Österreicher noch einen drauf. „Es taugt mir total, dass es so rennt. Doch es wurmt mich, dass mir in der Loipe etwas die Körner ausgegangen ist. Im Springen geht mehr, das weiß ich, trotzdem lass ich mir das Lächeln auf dem Balken nicht nehmen. Das zeugt von meiner Lockerheit, an der ich mental viel gearbeitet habe. Die Verkrampftheit ist weg und mit viel Selbstvertrauen nach Ramsau zu reisen ist cool“, erzählt der 24-jährige Reifnitzer, der sich im Kreise der weltbesten Langläufer etabliert hat.