Gesamtsieg im Sommer-GP der Skispringer an Polen Kubacki, Schlierenzauer Zwölfter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures/ Jasmin Walter

Der Slowene Anze Lanisek hat sich am Samstag in Klingenthal den Sieg im achten und letzten Bewerb des Sommer-Grand-Prix im Skispringen gesichert. Bestplatzierter Österreicher in der Konkurrenz, bei der wegen wechselnden Windes nur ein Durchgang ausgetragen wurde, war Gregor Schlierenzauer als 20. (121 m). GP-Gesamtsieger wurde der Pole Dawid Kubacki.

Lanisek wurden für seinen Flug auf 139,5 m bei geringem Aufwind nur vier Punkte abgezogen. Der zweitplatzierte Norweger Marius Lindvik wurde hingegen von einer Bö auf der HS140-Schanze auf die Rekordweite von 148 m getragen, nach Punkteabzügen für die Windunterstützung (20,7) und die Landung lag er exakt einen Zähler hinter Lanisek.

Schlierenzauer startete bei wenig Aufwind mit vier Luken kürzerem Anlauf als Lanisek und lag damit weitenmäßig deutlich zurück. Der Tiroler war als Zwölfter nach fünf bestrittenen Bewerben der bestplatzierte Österreicher des Sommer-GP. Er und Philipp Aschenwald hatten mit zweiten Plätzen in Hinterzarten bzw. Hinzenbach die besten ÖSV-Platzierungen geschafft.