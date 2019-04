Facebook

Andreas Felder © GEPA pictures

Einem Tag nach der Ankündigung, dass ÖSV-Sportdirektor Hans Pum sein Amt niederlegen wird, gibt es weitere Veränderungen innerhalb des österreichischen Skiverbandes. Und zwar im nordischen Bereich: Nach dem Abgang von Florian Liegl und Florian Schabereiter als Assistenztrainer des österreichischen Skisprung-Nationalteams der Herren, wurden mit Harald Diess und Robert Treitinger entsprechende Nachfolger gefunden, die Cheftrainer Andreas Felder in Zukunft mit ihrer langjährigen Erfahrung tatkräftig unterstützen werden.

Diess (44) war selbst aktiver Skispringer und ist bereits seit 2005 Trainer in Salzburg-Rif, wo er maßgeblich zum Aufbau des dortigen Stützpunkts beigetragen hat. Seit 2010 hat der Oberösterreicher eine Vielzahl an Weltcup-Athleten in Salzburg-Rif trainiert und betreute seit 2015 zudem die Athleten der dritten Trainingsgruppe. Treitinger (41) ist ausgebildeter Sportwissenschaftler und war von 2006 bis 2010 Cheftrainer des österreichischen Continental-Cup-Teams der Nordischen Kombination. Von 2010 bis 2013 war er Cheftrainer des Schweizer Nationalteams (Nordische Kombination). Über ein Aufbau-Projekt im niederländischen Skiverband erfolgte 2013 der Wechsel zu den Skispringern. Zuletzt war der gebürtige Tiroler vier Jahre lang (bis 2018) Co-Trainer des französischen Skisprung-Nationalteams. Als Vereins- und Landesverbandstrainer hat er einige der aktuellen österreichischen Weltcup-Athleten bereits persönlich betreut.

Moroder ersetzt Kaiser

Auch aus dem Lager der Skispringerinnen gibt es Neuigkeiten: So wird der bisherige Assistenztrainer der Italienerinnen, Romed Moroder (50), in Zukunft die Aufgaben von Stefan Kaiser als Assistent von Cheftrainer Harald Rodlauer übernehmen. Gemeinsam mit dem Südtiroler (Moroder stammt aus Gröden) soll die erfolgreiche Arbeit bei den ÖSV-Skispringerinnen fortgesetzt werden.

Und auch bei den nordischen Kombinierern gibt es personelle Veränderungen im Trainerstab. Der im März zurückgetretene Willi Denifl übernimmt gemeinsam mit Thomas Baumann die zweite Trainingsgruppe. Während Denifl als Trainer Neuland betritt ist es für Baumann eine Rückkehr zum ÖSV. Der Steirer war schon von 2012 bis 2016 als Assistenztrainer von Cheftrainer Christoph Eugen für den Langlaufbereich im Nationalteam verantwortlich. Das Betreuerteam der Nationalmannschaft mit Cheftrainer Christoph Eugen, Langlauftrainer Jochen Strobl und Sprungtrainer Christoph Bieler bleibt hingegen unverändert.