Auch sportlich zieht die Doping.Razzia bereits die ersten Konsequenzen nach sich: Österreich wird in der Herren-Staffel bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld am Freitag nicht vertreten sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Max Hauke und Dominik Baldauf © GEPA pictures

Der ÖSV verzichtet nach den Festnahmen von Max Hauke und Dominik Baldauf wegen Blutdopingverdachts am Mittwoch auf eine Teilnahme. Hauke hatte als Fixstarter für den Nationenbewerb über 4 x 10 km gegolten.

Durch den Wegfall von Hauke und Baldauf verfügt der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) in Seefeld nur noch über ein Herren-Team bestehend aus Luis Stadlober, Bernhard Tritscher, Tobias Habenicht sowie die in der Staffel wohl überforderten Nachwuchsathleten Mika Vermeulen und Benjamin Moser.

In der Damenstaffel am Donnerstag ist der mit nur zwei Frauen nach Seefeld gekommene ÖSV ebenfalls nicht am Start. Am Wochenende wird es aber mit Teresa Stadlober über 30 km und mit dem einen oder anderen Athleten über 50 km wieder österreichische Beteiligung geben.