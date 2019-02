Facebook

Die Ermittler in der Dopingcausa rund um die Nordische Ski-WM in Seefeld haben am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck neue Details bekannt gegeben. Einer der fünf festgenommenen Sportler wurde in seiner Unterkunft in Seefeld "auf frischer Tat" ertappt, sagte Dieter Csefan vom Bundeskriminalamt.

"Er wurde mit einer Bluttransfusion im Arm aufgegriffen", so Csefan. Um welchen Sportler es sich dabei handelte, wollte der Ermittler unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht sagen. Es soll sich aber ersten Informationen zufolge um einen der zwei festgenommenen Österreicher, also Max Hauke oder Dominik Baldauf, handeln. Die Sportler sollen mit Eigenblut gedopt haben, so der Vorwurf.

BKA sowie Staatsanwaltschaft Innsbruck schlossen nicht aus, dass weitere Personen betroffen sein könnten. Und sprachen von einer "geschlossenen Indizienkette". So sei etwa in Erfurt ein komplettes Dopinglabor inklusive Equipment ausgehoben worden, das dem 40-jährigen Sportmediziner, der als mutmaßlicher Haupttäter gilt, zugerechnet wird.

Dominik Baldauf Geboren: 23. April 1992 in Bregenz

23. April 1992 in Bregenz Wohnort: Sulzberg/Vorarlberg

Sulzberg/Vorarlberg Größe/Gewicht: 1,72 m/63 kg

1,72 m/63 kg Familienstand: ledig

ledig Verein: SV Sulzberg

SV Sulzberg Hobbys: Sport

Sport Homepage: www.dominik-baldauf.at

www.dominik-baldauf.at Größte Erfolge (Auswahl): Olympia: 13. Staffel, 16. Team-Sprint (mit Tritscher) und 35. Sprint klassisch, jeweils 2018 Pyeongchang. WM: 18. Sprint Skating 2017 Lahti, 19. Sprint klassisch 2015 Falun Weltcup: 8. Etappe Tour de Ski (Sprint Skating) 2018/19

Die Dopingcausa dürfte indes noch weitere Kreise ziehen. "Es sind sicher auch noch andere Sportarten betroffen", erklärte Csefan. Die "kriminelle Organisation" sei jedenfalls seit mehr als fünf Jahren weltweit tätig.

Max Hauke Geboren: 29. August 1992 in Rottenmann/Steiermark

29. August 1992 in Rottenmann/Steiermark Wohnort: Ramsau am Dachstein/Steiermark

Ramsau am Dachstein/Steiermark Größe/Gewicht: 1,81 m/74 kg

1,81 m/74 kg Familienstand: ledig

ledig Verein: WSV Ramsau

WSV Ramsau Hobbys: Radfahren, Laufen, Golf

Radfahren, Laufen, Golf Homepage: www.maxhauke.at

www.maxhauke.at Größte Erfolge (Auswahl): Olympia: 13. Staffel 2018 Pyeongchang, 16. Klassik-Teamsprint 2014 Sotschi (mit Harald Wurm), 27. Skiathlon 2018 Pyeongchang. WM: 14. Klassik-Teamsprint 2011 Oslo (mit Aurelius Herburger), 31. Skiathlon 2017