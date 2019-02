Kleine Zeitung +

Daniela Iraschko-Stolz Silber und Bronze bei WM in Seefeld lässt Familie und Eisenerz jubeln

Silber am Dienstag, Bronze am Mittwoch. Helga und Peter Iraschko jubelten am Dienstag noch in ihrem Lokal Experior im Eisenerzer Hallenbad über die WM-Team-Silberne ihrer Tochter Daniela Iraschko-Stolz. Beim Bronze-Sprung am Mittwoch waren sie live dabei.