Alexander Tagger berichtet aus Seefeld © Kleine Zeitung

Er saß einfach so da. Der norwegische König. Auf einer Holzbank. Mit einer Dose Bier in der einen, mit einer Zigarette in der anderen Hand. Rund um ihn sein Gefolge, wie er selbst in norwegische Fahnen eingehüllt, im Gesicht rot-blaue Kriegsbemalungen. Sie sangen inbrünstig ihre Schlachtlieder, schwenkten ihre Dosen und huldigten ihrem König, der als Einziger zwar keine Krone, aber immerhin einen Wikingerhelm auf seinem Haupt trug. Aus Plastik.

