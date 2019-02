Stefan Kraft geht heute als Titelverteidiger in den Großschanzen-Bewerb in Innsbruck. Druck verspürt er keinen, in den letzten zwei Jahren habe er viel dazugelernt.

Stefan Kraft © GEPA pictures

Der Stolz war Stefan Kraft anzusehen, als er Österreichs Team bei der Eröffnung die Fahne schwenkend ins Seefelder WM-Stadion führte. Eine Aufgabe, die sich der Schwarzacher nicht zuletzt durch seinen Doppel-Weltmeistertitel von Lahti 2017 verdient hat. Zwei Jahre später ist der 26-Jährige aber nicht nur Fahnenträger, sondern auch der einzige rot-weiß-rote Hoffnungsträger in den Skisprung-Bewerben, die heute (14.30 Uhr) mit der Großschanzen-Konkurrenz auf dem Innsbrucker Bergisel starten.

Die Zeit zwischen Lahti und Seefeld war nach Auskunft des Salzburgers keine einfache. „Ich habe mir in der letzten Saison schwergetan, das hat sich bis in den Sommer hineingezogen. Mir war klar, dass sich etwas ändern muss.“ Das ist Kraft mit mehreren Kraftakten gelungen, holte er nach dem Jahreswechsel doch gleich drei Tagessiege in Serie. „Dass ich jetzt hier in Seefeld als Mitfavorit auf eine Medaille gelte, ist mega. Seefeld ist das Highlight meiner Karriere. Es gibt nichts Cooleres, als zu Hause eine WM zu springen“, freut sich der Pongauer. Und die Chancen auf eine Medaille? „Da will ich mich nicht festlegen. Skispringen ist sehr sensibel, man muss da schon einen sehr guten Tag erwischen.“

"Tiefschläge haben mich mehr geprägt als Erfolge"

Kraft hat sich in den vergangenen beiden Jahren aber auch in seiner Persönlichkeit entscheidend weiterentwickelt: „Mir sind in dieser Zeit nicht nur die Haare gewachsen“, lacht der Skiflug-Weltrekordler, „die Tiefschläge in der Vergangenheit haben mich sicher mehr geprägt als die Erfolge.“

Wie etwa die Olympia-Enttäuschung 2018 in Südkorea oder der Absturz bei der heurigen Vierschanzentournee in Garmisch – „daraus habe ich viel gelernt. Ich bin nach solchen Rückschlägen nicht mehr so lange am Boden zerstört. Höchstens zwei, drei Stunden. Dann stehe ich wieder auf, putze mich ab und blicke wieder nach vorne.“

Dass er im heimischen „Adlerhorst“ aktuell der einzige Athlet ist, der ganz vorne mitspringen kann, stört Kraft nicht. „Darüber mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken, konzentriere mich lieber auf mich selbst. Wir sind eine coole Truppe. Doch wäre es natürlich super, wenn wir öfter zwei, drei Springer unter den Top zehn hätten. Aber als Mannschaft funktionieren wir sehr gut – das haben die bisherigen Teambewerbe in dieser Saison ganz klar gezeigt.“

Stefan Kraft, das ruhige Gemüt

Druck als Titelverteidiger und Hoffnungsträger verspüre er keinen. „Ich bin top vorbereitet und fühle mich zehn Mal besser als vor Olympia. Am Tag X muss es passen, aber das habe ich in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut hinbekommen.“ Dabei hilft dem Salzburger auch seine mentale Stärke. „Das ist sicher mein ruhiges Gemüt. Ich bin total entspannt, Skispringen macht mir heute so viel Spaß wie nie zuvor. Obwohl ich zugeben muss, dass ich vor dem ersten Sprung ziemlich nervös sein werde.“

Daher versucht Cheftrainer Andreas Felder, seinen Schützlingen auch die nötige Gelassenheit vor den großen Herausforderungen einzuimpfen. „Wir nehmen die WM wie einen normalen Weltcup. Denn mit Gewalt lässt sich kein Bulle melken“, bedient sich der Tiroler des legendären Spruchs von Wilfried Vettori. Klar ist aber auch, dass die ÖSV-Adler heute den Bullen bei den Hörnern packen müssen!

