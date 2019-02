Nordische WM in Seefeld

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nordische WM in Seefeld: Daumen drücken ist für die heimischen Athleten aus dem Bezirk Leoben und jene, die hier im NAZ Eisenerz ihre Ausbildung machen, angesagt © Repro: Birnbaum

Der Auftakt zur Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld am Mittwoch war stimmungsvoll und begeisterte. Das haben auch einige Sportlerinnen und Sportler aus dem Bezirk Leoben so erlebt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.