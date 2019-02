Nach der Ski-WM ist vor der Nordischen WM. Ab Mittwoch startet in Seefeld in den Loipen und auf den Schanzen der Kampf um Gold.

Die Nordischen werden hierzulande gerne als der kleine Bruder der Alpinen gesehen. Nachdem Marcel Hirscher im finalen Slalom von Åre die letzten Schwünge in den schwedischen Schnee gezeichnet hat, können die rot-weiß-roten Skispringer, Kombinierer und Langläufer nun ab Mittwoch bei der Heim-Weltmeisterschaft in Seefeld beweisen, möglicherweise sogar über den großen Bruder hinauszuwachsen.

Zumindest, was die Medaillen betrifft. Da haben Hirscher, Vincent Kriechmayr und Kollegen mit einmal Gold, vier Mal Silber und drei Mal Bronze zwar einiges vorgelegt, doch muss diese Zahl an glänzendem Edelmetall auch für Stefan Kraft, Teresa Stadlober oder Mario Seidl nicht zu hoch hängen.

