Kurz vor Beginn der Nordischen WM in Seefeld dementiert der ÖSV Gerüchte um einen möglichen Cheftrainer Werner Schuster.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Mario Stecher, Sportlicher Leiter des österreichischen Skiverbandes (ÖSV), meint wenige Tage vor Beginn der Nordischen Ski-WM in Seefeld, es gebe keine Gespräche mit Werner Schuster. Der aktuelle Trainer der deutschen Skispringer verlässt den DSV mit Ende der Saison. "Natürlich trifft man sich privat immer mal wieder. Aber Seitens des ÖSV hat es keine Gespräche gegeben", sagt Stecher bei "sport.de". "Was ich weiß ist, dass er in Gesprächen mit dem Skigymnasium Stams steht."